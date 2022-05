Česko chce během předsednictví EU uspořádat v Praze summit se Zelenským, řekl Bek

Česko by při předsednictví v Radě Evropské unie chtělo uspořádat summit za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, prohlásil v rozhovoru pro ČTK ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Půlroční předsednictví začíná za necelé dva měsíce a jeho agendě bude nejspíš dominovat ruská invaze na Ukrajinu a s ní spojené ekonomické, energetické či migrační otázky. Vstup napadené země do Unie by podle Beka měl být podmíněn standardními kritérii.