Rusové ostřelovali Kyjev. Generální tajemník OSN je v šoku

„Nepřítel večer zaútočil na Kyjev. Dva zásahy v Ševčenkivské čtvrti,“ napsal Kličko na sociální síti Telegram. Upřesnil, že raketa poškodila několik nižších pater obytného domu a že tři lidé byli převezeni do nemocnice. Zpravodajové agentury AFP potvrdili, že na místě začala hořet budova a že u ní zasahují policisté a záchranáři. Podle agentury Unian byl ve městě večer vyhlášen letecký poplach.

„Tímto odporným barbarským činem Rusko znovu ukázalo, jaký má postoj k Ukrajině, Evropě a světu,“ napsal na Twitteru šéf ukrajinské diplomacie Kuleba.

K bombardování došlo hodinu po tiskové konferenci

„Vypovídá to hodně o pravém ruském postoji k mezinárodním institucím a o snahách ruského vedení ponížit OSN,“ okomentoval čtvrteční útoky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který s Guterresem jednal o evakuacích lidí z Mariupolu.

Generální tajemník OSN je v pořádku, ale v šoku, řekl novinářům mluvčí organizace Saviano Abreu. „Je to sice válečná zóna, ale je šokující, že se to stalo tam, kde jsme se nacházeli,“ doplnil pro agenturu AFP. Bombardování následovalo ani ne hodinu poté, co Zelenskyj s Guterresem vystoupili na tiskové konferenci.

Hrozba stále nezmizela

Na konci března Moskva oznámila, že své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a také Černihivu na severu země výrazně omezí. Ruští vojáci se poté začali z obou oblastí stahovat a pozornost ruské armády se namísto toho zaměřila na východ Ukrajiny. Situace v Kyjevě se do značné míry uklidnila. Podle agentury AFP je nynější ostřelování města první od poloviny tohoto měsíce.

V dubnu ale vedení města varovalo, že na návrat je ještě brzy, poněvadž hrozba raketový úderů ještě zcela nezmizela.