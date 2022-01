Moskva by se měla zamyslet, proč její bývalé satelity nechtějí být v objetí ruského medvídka, říká exdiplomat Kolář

„Neustupujeme naprosto nepatřičnému tlaku a nesmyslným ultimátům, Rusové moc dobře vědí, že to, co po nás chtějí, je nesplnitelné,“ zdůvodnil Kolář, proč si myslí, že z dosavadních jednání vychází lépe Západ. „Někdy to až tak vypadá, že (Rusové) schválně kladou tak ultimativní požadavky, aby si vytvořili jakési alibi pro případnou vojenskou akci a měli to zdůvodněné jak mezinárodně, tak tedy hlavně pro své domácí publikum.“

V zájmu obou stran podle někdejšího ambasadora je, aby Rusko pochopilo, že ho Západ chce brát vážně, ale Moskva se musí chovat slušně a srozumitelně, neprovokovat a nepoužívat rétoriku a gesta síly. Západ konfrontaci s Ruskem nechce, NATO není útočný pakt, ale obranná aliance, připomněl Kolář.

„Rusové by se měli primárně zamyslet sami nad sebou, proč jejich bývalé satelity, případně svazové republiky Sovětského svazu, chtějí být v NATO a nechtějí být tedy v objetí ruského medvídka. To je přece k zamyšlení nutit musí. Něco asi dělají špatně, že země, které byly dříve s nimi, s nimi už být nechtějí,“ míní bývalý velvyslanec.