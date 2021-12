Komise, která vyšetřuje lednový útok na Kapitol, hlasovala pro stíhání Trumpova spojence Meadowse

Zvláštní komise Sněmovny reprezentantů, která vyšetřuje útok na sídlo Kongresu z 6. ledna, v pondělí jednomyslně doporučila stíhat Marka Meadowse, bývalého personálního šéfa exprezidenta Donalda Trumpa, za pohrdání Kongresem kvůli nevyslyšení obsílky. Meadows se po vyzvání nedostavil před komisi na výslech a neposkytl orgánu rovněž požadované dokumenty. Plénum Sněmovny by o návrhu mohlo hlasovat již v úterý, píše agentura Reuters. Věc by pak posuzovalo ministerstvo spravedlnosti, jež by se rozhodlo, zda Meadowse začne stíhat.