V Libyi zamítli 25 z 98 kandidátů na prezidenta včetně Kaddáfího syna či maršála Haftara

Důvodem nepřijatelnosti Haftara pak je to, že má také americké občanství. Kritici ho navíc viní z válečných zločinů spáchaných v bojích o hlavní město v letech 2019 a 2020. Haftar obvinění z válečných zločinů popírá a tvrdí také, že americké občanství nemá. V USA ale pobýval skoro dvacet let po svém propuštění ze zajetí v Čadu.

Nejasná Kubišova rezignace

Tento týden se vzdal své funkce zmocněnec OSN pro Libyi Slovák Ján Kubiš. Ve středu řekl v Radě bezpečnosti OSN, že konečné rozhodnutí o volebních pravidlech a o kandidátech by mělo připadnout justici.

Ukončit práci by měl 10. prosince, ale nyní uvedl, že je připraven ve funkci zůstat po dobu voleb a přechodného období. Podle agentury AFP nejsou důvody Kubišovy rezignace stále jasné. RB OSN jeho mandát v září schválila jenom na zkrácené období, do 31. ledna, přičemž se předpokládalo, že držitel tohoto úřadu přesídlí ze Ženevy do Tripolisu.

Podle původního plánu se měly konat prezidentské i parlamentní volby současně 24. prosince. AFP ale uvádí, že parlamentní volby jsou nyní odloženy na konec ledna příštího roku.