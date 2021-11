Pokračuje nápor na polskou hranici. Morawiecki varuje před krizí, pokud EU a Varšava selžou

Morawiecki zkritizoval i ocenil Merkelovou

Polsko na pomezí s Běloruskem brání hranice celé Evropské unie, pokud by důrazně nezakročilo a pokud by EU selhala, mohly by se pokusit do Evropy přijít až stovky milionů migrantů. V rozhovoru s německým bulvárním deníkem Bild to prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki.

Německá kancléřka Angela Merkelová tento týden dvakrát telefonicky jednala s běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. „Pro mě je jedno jisté. V této krizi nemůže být žádné rozhodnutí bez našeho vědomí. Pokud šlo v telefonátu o to, jak dostat migranty z Běloruska zpět do jejich vlasti, pak má pro Polsko každá taková iniciativa smysl,“ odpověděl premiér na dotaz, zda Merkelová s Lukašenkem mluvila proti vůli Varšavy.

Připomněl také rok 2015, kdy podle něj Merkelové rozhodnutí umožnilo statisícům běženců dostat se do Evropy. Morawiecki to označil za selhání. „Ohrozila suverenitu mnoha evropských států a vytvořila umělý multikulturalismus. To byla nebezpečná politika pro Evropu a pro svět,“ tvrdí.