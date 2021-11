Spor o pobrexitová pravidla pro Severní Irsko sílí, obchodní válku ale nikdo nechce

Maskovaní ozbrojenci nedávno v Severním Irsku unesli a podpálili dva autobusy. Incident se obešel bez zraněných a mrtvých, ale i to byla výstraha. Kořeny napětí jsou ve vystoupení Británie z Evropské unie a váznoucím jednání Londýna s Bruselem. Všechny strany při brexitu podepsaly protokol o Severním Irsku, v němž lepší řešení než kompromisy neexistují.

Podle protokolu musí zboží z hlavního britského ostrova cestou do Severního Irska splnit celní povinnosti jako kdyby směřovalo do Evropské unie. Hranice rozděleného ostrova nesmí být pevná, na čemž závisí mír z roku 1998. Současná britská vláda - sama signatář protokolu - odmítá nabídky kompromisů ze strany EU, které mají její nespokojenost s vnitřní hranicí zmírnit.

Londýn místo toho hrozí znovuotevřením jednání o podmínkách. „Pokud neuvidíme rychlé pokroky tak, jak jsme nastínili v předloženém dokumentu, pak musí být každému jasné, že podmínky pro aktivaci článku 16 už nastaly,“ hrozí Bruselu britský premiér Boris Johnson.

„Nepochybujte o tom, že spuštění článku 16, kterým by se znovu otevřelo celé jednání o (severoirském) protokolu, by mělo vážné následky. Vážné pro Severní Irsko, protože by vedlo k nestabilitě a nejistotě, a vážné pro vztahy Británie a EU celkově,“ varoval místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.