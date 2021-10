S rozvozem paliva pomohou v Británii vojáci. Řidiči varují, že stoupnou mzdy i ceny

Britská vláda povolala armádu, aby pomohla s řešením situace, která nastala v důsledku brexitu i pandemie covidu-19 a akutnímu nedostatku řidičů cisteren. Vláda v pátek oznámila, že dvě stě pracovníků obsluhy cisteren, z toho sto řidičů, během víkendu dokončí zácvik a v pondělí začnou rozvážet pohonné hmoty.

„Zatímco situace se stabilizuje, ozbrojené síly jsou tu, aby zaplnily jakékoli kritické pracovní místo a pomohly udržet zemi v chodu podporou průmyslu zásobování obslužných prostor pohonnými látkami,“ komentuje britský ministr obrany Ben Wallace.

Podle distributorů jsou v Británii bez paliv více než dva tisíce čerpacích stanic a zpravodajové Reuters reportují, že v Londýně a jižní Anglii jsou stále zavřené desítky benzinových pump. U těch, které ještě nezavřely, se tvořily fronty často rozlícených řidičů.

Mzdy a ceny půjdou nahoru, varují řidiči

Řidiči nákladních aut varovali premiéra Borise Johnsona, že akutní nedostatek těch, kteří by se mohli posadit za volant, raketově zvýší mzdy řidičů, což bude mít dominový efekt a ovlivní to ceny potravin či dárkového zboží před Vánocemi.

„Mzdy musejí jít nahoru, takže ceny všeho, co vozíme, všeho, co je v regálech, budou muset jít nahoru taky,“ domnívá se jedenapadesátiletý řidič Craig Holness, jenž kamionem jezdí už 27 let.