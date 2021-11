Účastník festivalu v Houstonu, kde v tlačenici zemřelo osm lidí, žaluje rapery Scotta i Drakea

Na sociálních sítích se objevily záběry z tragické noci, na kterých jsou vidět někteří návštěvníci koncertu v bezvědomí, zatímco rapper pokračuje ve vystoupení, píše Daily Mail. Podle něj se na Twitteru vyskytlo i video, ve kterém fanoušci prosí umělce, aby zastavil vystoupení, a skandují „zastavte show“, zatímco některé lidi strhávají a drtí další návštěvníci.

Na festivalu bylo víc lidí, než byla jeho kapacita

Podle zdravotní sestry Medeline Eskinsové, která se koncertu účastnila jako návštěvnice, někteří lidé natáčeli koncert, zatímco jiní resuscitovali zraněné. Řada fanoušků na pracovníky na pódiu křičela, aby byl koncert přerušen, protože „umírají lidé“.

„Nikdo neposlouchal,“ řekla Eskinsová časopisu Rolling Stone. „Rozhodně to bylo přeplněné. Skutečně to bylo šílené,“ dodala a upozornila, že řada zdravotníků nasazených na festivalu byla podle ní nepřipravená na podobnou událost nebo nezkušená.

Samotný rapper Scott byl po tragickém koncertu spatřen, jak vzlyká, píše Daily Mail. Zdroj blízký umělci uvedl, že „neměl tušení, co se děje“, když byl na pódiu a vystupoval. Scott po neštěstí prohlásil, že je ze smrti mladých lidí „zničený“ a že si nedokázal představit, že by se něco takového mohlo stát. Podle britského deníku byl však v minulosti už dvakrát usvědčen z výtržnického nebo bezohledného chování za to, že povzbuzoval fanoušky, aby přeskočili bezpečnostní bariéry a vtrhli na pódium.

Přestože Scott, který byl hlavní hvězdou festivalu, páteční 75minutové představení v Houstonu dokončil, v jednu chvíli byl na záběrech vidět, jak žádá o pomoc. Na dalším je vidět, jak stojí s mikrofonem na pódiu, zatímco se pod ním odehrává chaos, píše Daily Mail.

Do vyšetřování je zapojena policie z oddělení vražd i protidrogového

Co přesně se na festivalu stalo a proč se tragédie odehrála, vyšetřuje policie. Na případu pracují detektivové z oddělení vražd a z protidrogového oddělení, jelikož se o víkendu objevily zprávy, že někdo v publiku píchal lidem narkotika. Policie například prověřuje tvrzení, že jednomu z členů ochranky někdo vpíchnul do krku injekci, když se snažil zadržet návštěvníka koncertu.

„Při vyšetření upadl do bezvědomí. Podali mu narcan (lékařský přípravek používaný proti předávkování drogami),“ popsal policejní šéf Troy Finner, podle něhož se zdravotníkům podařilo člena ochranky oživit. Velitel místních hasičů uvedl, že zdravotníci s pomocí narcanu ošetřili i několik dalších lidí na koncertu.

Tlačenice vypukla v době vystoupení rappera Scotta. Dav se začal tlačit k pódiu a lidé propadli panice. Ta se stupňovala souběžně s rostoucím počtem zraněných a jejich množství zahltilo zdravotníky, kteří na koncertu pomáhali, popsala BBC News. Ti ošetřili v „polní nemocnici“ na místě přes tři sta lidí s pohmožděninami nebo řeznými ranami. V nemocnicích skončilo 23 lidí, jedenáct z nich utrpělo zástavu srdce. Obětem bylo podle starosty Houstonu Sylvestera Turnera od 14 do 27 let, přičemž věk jednoho ze zemřelých zatím úřady nemohly potvrdit.

Koncert byl součástí dvoudenního hudebního festivalu Astroworld, který začal v pátek. V tu dobu se ho podle médií účastnilo na padesát tisíc lidí. Pořadatelé po tragédii uvedli, že spolupracují s úřady, a další představení zrušili.