Ruský plynovod Jamal pátým dnem pracuje v obráceném režimu, zůstane tak nejméně do čtvrtka

Plynovod Jamal, kterým teče ruský plyn přes Polsko do Německa, nadále pracuje v obráceném režimu. Plyn tak tímto plynovodem teče ze západu na východ. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil německý provozovatel plynovodní sítě Gascade. V tomto režimu zřejmě zůstane plynovod nejméně do čtvrtka.