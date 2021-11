Indie se snaží omezovat emise. Země je přitom silně závislá na uhlí, ve hře jsou miliony pracovních míst

Jednou ze zemí, které budou na klimatickém summitu COP26 vyzvány, aby se zavázaly ke snížení emisí skleníkových plynů, je Indie. Ta je po Číně a USA třetím největším producentem uhlíku na světě. I přes silnou závislost země na uhlí usiluje Indie o to, aby obnovitelné zdroje a jaderná energie vytvářely do roku 2030 čtyřicet procent produkce elektřiny. Tohoto cíle by země dokonce dle oficiálních zdrojů chtěla dosáhnout v předstihu. Vládní činitelé však dosud nevysvětlili, jakým způsobem se chtějí ke sníženým emisím přiblížit a ani nesdělili, kdy to plánují udělat. Za reálnou ochotou boje proti změnám klimatu se ale skrývají miliony pracovích míst a výroba levné elektřiny. Indická republika disponuje velkou uhelnou rezervou ve státě Džhárkhand. Ten ovšem současně patří mezi nejchudší oblasti jižní Asie.