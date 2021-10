Je znát nervozita z dalšího vývoje, říká Češka v Súdánu. V nemocnici viděla raněné demonstranty

Jediným zdrojem informací jsou prý buď lidé na ulici, kteří přes Wi-Fi rozesílají informace o tom, co se děje, nebo se zprávy také dozvídají od známých žijících v Chartúmu a z televize al-Džazíra.

Situace je nejistá a plná očekávání

Atmosféru v Súdánu politoložka označila za velmi nejistou a plnou očekávání. „Je cítit obrovská nervozita a nejistota ohledně dalšího vývoje.“

Příkladem je podle ní ohlášené znovuotevření mezinárodního letiště v Chartúmu. Civilní zaměstnanci letiště ale vyhlásili protestní stávku, takže není jisté, zda bude letiště fungovat.

Piknerová přijela do Súdánu autem s cestovatelem Tomášem Vaňourkem v rámci expedice po stopách legendární cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Hranice s Egyptem překročili 21. září. Stejný den v Súdánu došlo k neúspěšnému pokusu o puč. Vzhledem ke špatnému internetovému připojení se to ale dozvěděli až po příjezdu do Chartúmu.

Jak dlouho v Súdánu zůstane, Piknerová zatím neví. „Jsme uklidňováni, že situace, která tady nastává, je spíše politická než bezpečnostní, že se hraje o politické směřování země.“ Zatím je pro jistotu v kontaktu s českým zastupitelským úřadem v Káhiře a španělskou ambasádou v Chartúmu.