Loňský pokles emisí nepomohl. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře dál roste, varuje WMO

Vědci považují nadměrné emise skleníkových plynů za jeden z důvodů růstu světových teplot a globálních změn klimatu. Podle šéfa WMO Petteriho Taalase musejí země světa zavést přísnější opatření, aby dosáhly cíle omezit růst globální teploty o dva stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Pařížská dohoda v ohrožení, pomoci má Glasgow

Pokud by koncentrace skleníkových plynů rostla současným tempem, tak by růst teploty na konci století byl daleko vyšší než dva stupně dojednané v Pařížské klimatické dohodě. „Podobnou koncentraci oxidu uhličitého jako dnes Země zaznamenala před třemi až pěti miliony let. Tehdy byla teplota o dva až tři stupně vyšší a hladiny oceánů o deset až 20 metrů vyšší. Na Zemi ale nežilo 7,8 miliardy lidí,“ upozorňuje Taalas.

„Dokud budou emise, globální teploty porostou. Vzhledem k dlouhé životnosti oxidu uhličitého již sledované teploty přetrvají několik dekád, i když emise rychle srazíme na nulu. Vedle rostoucích teplot to znamená větší množství extrémního počasí včetně veder a dešťů, tání ledovců, vzestupu hladiny oceánů a jejich okyselení, což bude mít dalekosáhlé socioekonomické dopady,“ varují vědci v reportu.