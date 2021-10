Čína znepokojila Spojené státy, v srpnu testovala hypersonickou střelu

Republikánský člen branného výboru Sněmovny reprezentantů Michael Gallagher míní, že test by měl být pochopen jako „výzva k akci“. Čínská armáda „zvyšuje schopnost oslabit naši raketovou obranu a ohrožuje Ameriku možností zaútočit na ni konvenčními i jadernými zbraněmi. Ještě znepokojivější je fakt, že k čínskému hypersonickému programu přispěla americká technologie,“ dodal.

Financial Times připomínají, že se napětí mezi USA a Čínou zvyšuje. Administrativa prezidenta Joea Bidena vůči Pekingu zaujala tvrdý postoj. Peking považuje jednání Washingtonu za otevřeně nepřátelské.

„Letí na nižší dráze a mohou za letu manévrovat, což komplikuje jejich odhalení a zničení,“ řekl Fravel, který přednáší na Massachussetském technologickém institutu.. Test podle něj ještě neznamená, že je Čína schopná tyto střely rozmístit. Jejich vývoj a rozmístění by měl podle Fravela „destabilizující“ vliv.

Nadzvukové zbraně vyvíjejí USA, Rusko, Čína a další státy. Střely vynáší do vesmíru raketa, Zemi oblétávají na oběžné dráze rychlostí pětkrát převyšující rychlost zvuku. Jsou ale pomalejší než balistické střely. Neletí na pevně dané parabolické dráze jako balistické střely, ale jsou řiditelné, což komplikuje jejich odhalení.

Raketa podle tří obeznámených zdrojů Financial Times cíl minula asi o třicet kilometrů. Další zdroje však test hodnotí jako důkaz pokroku Číny ve vývoji těchto zbraní. Jejich raketa je podle nich pokročilejší, než američtí představitelé počítali. „Netušíme, jak to dokázali,“ citoval list jeden ze zdrojů.

Americká armáda nedávno upozornila také na zvyšující se jadernou kapacitu Číny. Satelitní snímky ukazují, že Čína buduje přes dvě stě sil pro mezikontinentální střely. Čínu neváže žádná dohoda o zbrojní kontrole a není ochotná jednat s USA o svém jaderném arzenálu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien k informaci listu Financial Times řekl, že „nešlo o střelu, ale o vesmírnou raketu“. Byl to podle něj „rutinní test“ technologie, která má umožnit opakované použití tohoto vesmírného prostředku. „Význam testů opakovaného použití spočívá v tom, že lidé mohou získat levnou a vyhovující metodu letů do vesmíru a zpět“. Čao dodal, že podobné testy provádí i další společnosti.