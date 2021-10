Část dopravy zboží se má přenést ze silnic do vzduchu. Izrael testuje využití dronů v civilním životě

Běžnou objednávku přes aplikaci v mobilu za 15 minut vzduchem přináší robotický doručovatel. Dron nikdo neřídí. Naviguje se sám na místo a v krabici pod ním je japonské sushi.

„Podle naší vize by to mělo umožnit přesunout část komerční dopravy do vzduchu. Bavíme se o dvaceti procentech provozu v oblasti rozvážky zboží v této metropolitní oblasti,“ vysvětluje Reut Borochová z dopravního dispečinku Tel Avivu.

Vize jsou velké, ale potřebují také pravidla

Už za pár let by tyto stroje mohly rozvážet jídlo i léky

nebo pomáhat zdravotníkům a policii. „Zatím je to spíš technologická novinka. Ale až takovýchto dronů budou nad městy létat stovky nebo tisíce, budou nutná pravidla,“ zmiňuje Borek.

Podobně jako u automobilů se budou muset v Izraeli stanovit dopravní předpisy pro drony. Kudy budou smět létat a kudy nikoliv. Na obloze vzniknou dálnice pro vzdušné doručovatele.

„Pokud nemůžeme a nechceme létat nad hustě zalidněnými místy nebo nad mateřskými školami, tak se provoz dronů soustředí do koridorů. Mimo města a nad vesnicemi bude provoz víc rozptýlený,“ říká Libby Bahat z Úřadu pro civilní letectví.

Do závěrečné fáze chybějí zhruba dva roky

Jsou tu ale i další otázky. Například zda to může bezpečně fungovat i při špatném počasí. Jak ochránit drony před kybernetickými útoky. A hlavně: co vzdušná flotila udělá se soukromím lidí. „Nebála bych se dronů z hlediska ohrožení soukromí víc, než se bojíme ohrožení našeho soukromí mobilními telefony a dalšími elektronickými zařízeními,“ myslí si Daniela Partem z Izraelské inovační agentury.

Na dořešení těchto otazníků je stále čas, poznamenává zpravodaj ČT. Program je totiž nyní ve třetí z celkových osmi fází testování. Zbývají tak ještě dva roky práce.