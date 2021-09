Proud lávy na ostrově La Palma výrazně zpomalil, až do moře možná nedoteče

Láva, jejíž masa v místech dosahuje výšky až dvanáct metrů, se nyní pohybuje rychlostí asi čtyři metry za hodinu, v pondělí to přitom bylo asi 700 metrů za hodinu. Postupuje k jihozápadnímu pobřeží, jehož část v ohrožených zónách už byla evakuována.

Po střetu žhavé lávy s mořskou vodou by podle vědců nastala chemická reakce, která by do vzduchu uvolnila obrovské množství páry s nebezpečnými látkami a kousky vulkanického skla.

Díky výraznému zpomalení ale možná láva na pobřeží ani nedorazí, píší místní média. Od nedělní erupce urazila masa vyvřelého magmatu podle deníku El Periódico asi 3,6 kilometru ze zhruba šestikilometrové vzdálenosti od kráteru k pobřeží. Nyní se valí láva ve dvou hlavních proudech, ten severnější už dorazil k obci Todoque, jež byla v úterý evakuována. Proud lávy více na jihu se nyní podle RTVE už prakticky nepohybuje.