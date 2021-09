Kvůli vyděračské kampani má Krúpa zaplatit Bakalovi 702 milionů korun, rozhodl soud v USA

Federální soudce v Jižní Karolíně rozhodl, že slovenský podnikatel Pavol Krúpa musí zaplatit více než 32,4 milionu dolarů (702 milionů korun) investorovi Zdeňku Bakalovi za to, že proti němu vedl vyděračskou kampaň. Vyplývá to z rozsudku, který ČTK poskytla Bakalova firma BM Management. Soud již dříve dospěl k závěru, že se Krúpa několik let systematicky snažil Bakalu očernit a následně po něm požadoval zaplacení 23 milionů dolarů (půl miliardy korun) výměnou za to, že přestane. Krúpa prohlásil, že rozsudek nedostal a v USA se žádného řízení neúčastnil.