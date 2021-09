Kalifornie míří k volebním urnám, guvernér Newsom čelí odvolání

Pokud by ale Feinsteinová odešla z úřadu předčasně, bude se hledat její náhrada. A tu bude určovat právě guvernér Kalifornie. V případě, že by Newsoma nahradil republikánský politik, volné místo v senátu by s největší pravděpodobností obsadil také někdo z republikánského tábora. Křehká převaha by se tak přehoupla a prosazování demokratické agendy Joea Bidena by mohlo být ohroženo.

Historie odvolávaní v USA i v Evropě

Odvolání bylo spolu s lidovou iniciativou a referendem zavedeno v jednotlivých státech USA na počátku 20. století během období americké historie, kterému se říká Progresivní éra. Jeho důvodem byla zejména snaha dát americkým voličům možnost potlačit moc, kterou nad politiky měli velcí podnikatelé. Kořeny má tato iniciativa už ve starověké aténské demokracii.

Jako první možnost odvolat své volené zástupce přijal v roce 1908 Oregon. V roce 1911 jej následovala právě Kalifornie. Právo na odvolání se netýká zvolených federálních úředníků. Tato možnost byla zvažována při vypracování americké ústavy v roce 1787, ale nakonec nebyla zahrnuta do její konečné verze. Některé ústavy jednotlivých států uvádí právo občanů odvolat své členy Kongresu Spojených států, ale Nejvyšší soud USA dosud nerozhodl, zda je tento akt legální na federální úrovni.

Dnes umožňuje odvolat držitele veřejné funkce jednačtyřicet amerických států. Pouze Arizona, Nevada a Montana umožňují odvolání všech funkcionářů, i těch nevolených. Kalifornie se řadí mezi jedenáct států, kde se odvolat dají všichni volení veřejní činitelé.

Při posledních odvolacích volbách týkajících se guvernéra se takto v roce 2003 dostal do čela Kalifornie herec a někdejší kulturista Arnold Schwarzenegger. Ten nahradil demokrata Graye Davise, a byl tak součástí prvního úspěšného odvolání amerického guvernéra od roku 1921, kdy hlavu své regionální vlády takto sesadila Severní Dakota.

V Evropě je tento prvek přímé demokracie využíván spíše na nižších než celostátních úrovních například v německém Bavorsku nebo v šesti kantonech Švýcarska.