Starosta Benátek plánuje zpoplatnit vstup do města

Italské Benátky se oficiálně pyšní zrestaurovaným mostem Rialto. Práce na jedné z tamních nejslavnějších památek trvaly několik let a stály zhruba pět milionů eur. Během slavnostního ceremoniálu převzal most benátský starosta. Ten mimo jiné prosazuje, aby v budoucnu turisté za vstup do Benátek platili.