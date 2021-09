V japonském Taidži začíná sezona lovu delfínů. Stovky z nich čeká krutá smrt, další život v zajetí

Japonci jsou za masivní lov delfínů u vesnice Taidži jižně od Ósaky a Kjóta pravidelně terčem kritiky, zejména kvůli způsobu zabíjení zvířat. Rybáři mezi zvířaty s mimořádně citlivými sonary vyvolávají paniku například tím, že buší kladivem do kovových tyčí ponořených do vody.

Delfíni se v důsledku snáze nechávají vmanévrovat do mělké vody, kde je rybáři ponechají několik dní, než je za pomocí sítí naženou do zátoky. Několik zvířat vyberou pro prodej do zajetí a zbytku zabodnou do páteře kovové a posléze dřevěné tyče, což vede k pomalému umírání.

Lov delfínů v Taidži se dostal do širšího povědomí před více než deseti lety díky oscarovému dokumentárnímu filmu The Cove (Zátoka). V Japonsku jeho tehdejší uvedení provázely protesty nacionalistických skupin, které ho považují za „protijaponský“ film, útočící na tamní tradice. Komerční výlov kytovců ve vodách u vesnice Taidži totiž sahá až na počátek sedmnáctého století. Každoroční akce je poslední svého druhu v Japonsku.

Neúčinné kvóty

Japonská vláda omezuje odlov delfínů kvótami – loni například povolila rybářům ulovit přes sedmnáct stovek těchto savců. Ochránci mořských savců ale upozorňují, že taková omezení jsou pro zachování mořského života bezúčelná, protože rybáři se k nim ani nepřibližují. Kupříkladu při taidžiském lovu v sezoně 2018/2019 činila kvóta přibližně dva tisíce delfínů, rybáři jich ale zabili jen 786, a kvóta tedy byla zbytečná.

Podle organizace Pro Wildlife se v posledních letech počet usmrcených delfínů a malých velryb v Japonsku razantně snížil. Organizace poukazuje na tuto zemi, i když některé státy jako Peru, Nigérie, Brazílie či Indie uloví nyní delfínů podstatně více, píše agentura DPA. Podle Pro Wildlife se Japoncům lov vyplatí jen proto, že za prodej odchycených delfínů do akvárií a vodních parků rybáři utrží několik milionů dolarů.