Kanadu v září čekají předčasné parlamentní volby. Trudeau bude usilovat o většinu

Vzhledem k tomu, že Liberální strana v parlamentu nedisponuje většinou, musí se při schvalování zákonů spoléhat na hlasy opozice. Agentura AP v této souvislosti uvedla, že Trudeau už není tak populární, jak býval. Způsob, jakým se jeho vláda vypořádala s pandemií, je ale v Kanadě považován za úspěšný. A to i přesto, že země se potýká s novou vlnou epidemie způsobenou variantou delta.

Průzkumy veřejného mínění naznačují, že Liberální strana potřetí za sebou volby vyhraje, většinu v parlamentu ale získat nemusí, poznamenala agentura Reuters. Trudeau se ale patrně bude snažit voličům prodat fakt, že Kanada patří k zemím, kde je procentuálně nejvíce lidí s ukončeným očkováním proti covidu.

„Trudeau se široké oblibě netěší. On je to, co liberálové mají, takže za ním budou stát. Ale jestli prohraje, tak je s ním konec,“ řekl profesor historie Kanady a mezinárodních vztahů na Torontské univerzitě Robert Bothwell.

Kanada je nezávislý stát, konstituční monarchie v rámci britského Společenství. Výkonná moc je v rukou britské královny a jejím vykonavatelem je generální guvernér, kterého jmenuje královna na doporučení předsedy vlády. V současnosti je generální guvernérkou Mary Simonová.