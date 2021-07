Orbán slíbil referendum o ochraně dětí. Reaguje tak na kritiku z EU

„Brusel v posledních týdnech jasně zaútočil na Maďarsko kvůli jeho zákonům na ochranu dětí. Maďarské zákony nedovolují sexuální propagandu ve školkách, školách, v televizi a v reklamách,“ prohlásil Orbán. „Budoucnost našich dětí je v sázce, a tak nemůžeme ustoupit,“ zdůraznil premiér, který se vykresluje jako obránce tradičních křesťanských hodnot před volbami v příštím roce.

Orbán neupřesnil, kdy by se referendum mohlo konat. Vyzval ale Maďary, aby odpověděli záporně na všechny položené otázky, předkládané jako požadavky Bruselu. Dotázáni prý budou, zda podporují, aby se ve školách bez souhlasu rodičů učilo o sexuální orientaci, zda by měly být u dětí propagovány postupy při změně pohlaví, zda bez jakéhokoliv omezení by mohl být dětem předkládán obsah, který by mohl ovlivnit jejich sexuální orientaci, a zda by dětem měla být dostupná změna pohlaví, napsala agentura AFP.