USA viní čtveřici Íránců z pokusu o únos novinářky. Ta bojuje proti nošení muslimských šátků

Plánovači únosu podle obžaloby nabídli peníze novinářčiným příbuzným v Íránu, aby aktivistku vylákali do Íránu. To ale rodina odmítla. Obvinění také najali soukromé detektivy, aby špehovali aktivistčino brooklynské bydliště a její rodinu, a sledovali nemovitost pomocí živého přenosu s vysokým rozlišením.

Podle zveřejněného prohlášení hodlali íránští spiklenci vylákat do vlasti ještě další osoby žijící ve Velké Británii a Kanadě. Všechny cíle plánovaných únosů se vyjadřují kriticky k íránské teokracii.

Hnutí proti šátkům

Čtyřiačtyřicetiletá Alinejadová, na kterou prý měli únosci spadeno, stojí v čele internetového hnutí My Stealthy Freedom, které se zaměřuje na boj proti povinnému nošení muslimských šátků u íránských žen. Listu The New York Times sdělila, že incident ukazuje, nakolik se jí íránské úřady bojí. „Jinak by nikoho neposílali, by mě unesli,“ podtrhla.

Únosci byli podle zveřejněného prohlášení ministerstva spravedlnosti představitelé íránských rozvědek. Pomáhala jim žena taktéž původem z Íránu žijící v Kalifornii, kterou policie zadržela již 1. července. Přestože nečelí obvinění z přímé účasti na plánování únosu, je podezřelá z poskytování finanční pomoci konspirátorům a porušování protiíránských sankcí.