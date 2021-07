Díky vakcínám máme navrch, covid-19 ale není minulostí, vzkázal Biden v Den nezávislosti

Bílý dům v neděli hostil největší akci od lednového začátku Bidenova mandátu. Pozvány byly rodiny vojáků, pracovníci zdravotnictví a další lidé z „první linie“ boje proti covidu-19, podávaly se hamburgery a v plánu byl sedmnáctiminutový ohňostroj.

Podle agentury Reuters bylo cílem ukázat Američanům důvody k oslavám za postupného návratu „normálu“ po více než roce života s protiepidemickými restrikcemi.

Právě tento aspekt zdůrazňoval i Biden ve svém projevu. „Zase cestujeme, zase se setkáváme, podniky jsou otevřené a zase nabírají… Amerika se dává znovu dohromady,“ řekl. Virus SARS-CoV-2 „už nekontroluje naše životy“, dodal.

Jednu dávku vakcíny dostalo přes 67 procent dospělých

Jak ale podotýká agentura AP, letošní Den nezávislosti pro prezidenta nebyl momentem jednoznačného triumfu. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) hlásilo, že k nedělnímu ránu dostalo alespoň jednu dávku covidové vakcíny 67,1 procenta dospělých obyvatel USA, což znamená nesplnění Bidenova cíle, kterým bylo překročení sedmdesáti procent.

A byť jsou celoamerické přírůstky infekcí a úmrtí stále na nejnižší úrovni od počátků pandemie, zejména ve státech s nižším podílem naočkovaných obyvatel se rychle šíří nakažlivější varianta koronaviru, která vyvolává obavy z nového zhoršení epidemické situace.

„Aby bylo jasno, covid-19 nebyl poražen,“ řekl v neděli Biden, přičemž připomenul, že v USA je s nemocí z koronaviru spojováno přes šest set tisíc úmrtí. „Nejlepší obranou… je nechat se očkovat. Drazí spoluobčané, je to ta nejvíce vlastenecká věc, jakou můžete udělat. Takže vás prosím, jestli jste tak ještě neučinili, udělejte to. Udělejte to hned,“ pokračoval.