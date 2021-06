USA darují chudším zemím postupně 500 milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech

Bílý dům dosáhl dohody právě včas před osmidenní cestou prezidenta Bidena do Evropy. Jde o jeho první příležitost upevnit vztahy s evropskými lídry po svém předchůdci Donaldu Trumpovi, během jehož volebního období transatlantické vztahy značně ochladly.

„Naše partnerství s vládou Spojených států pomůže co nejrychleji dovézt stovky milionů dávek naší vakcíny do nejchudších zemí po celém světě,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla.

Spojené státy podle Reuters očekávají, že počínaje srpnem začnou do zemí dodávat prvních 200 milionů dávek a dalších 300 milionů pošlou během první poloviny příštího roku. Vakcíny budou zhotoveny ve výrobních závodech společnosti Pfizer v USA.

Globální snaha naočkovat

USA čelí již delší dobu tlaku na to, aby zaujaly přední místo v globální snaze naočkovat co nejrychleji co největší část světové populace. USA totiž disponují rozsáhlými výrobními kapacitami a od farmaceutických firem si objednaly výrazně více dávek, než kolik jich budou potřebovat. Až dosud však odmítaly sdílet vakcíny schválené k nasazení vlastními zdravotnickými úřady s dalšími zeměmi s tím, že nejprve musí naočkovat vlastní populaci.

Zásoby očkovacích látek se však stále rozrůstají a naočkovaných Američanů přibývá. Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan prohlásil, že je prezident odhodlán sdílet vakcíny se světem, protože je to ve strategickém a zdravotním zájmu USA. Biden se podle něj na své první zahraniční cestě chystá ukázat, že „demokratické země jsou ty, které dokážou poskytnout řešení lidem kdekoliv na světě“.

Bílý dům se snaží v mezinárodním poli poukázat na svůj úspěch v boji proti pandemii, zvláště na americkou očkovací kampaň. Chce tento úspěch využít jako diplomatický nástroj, zejména pokud se o to samé snaží i Čína a Rusko, píše deník New York Times.

Experti poukazují na to, že současný nerovný přístup k vakcínám ohrožuje i státy, kde je proočkovanost vysoká. Volným šířením koronaviru totiž roste pravděpodobnost vzniku nových variant, které mohou být nakažlivější, smrtelnější, hůře detekovatelné a nemusí proti nim fungovat současné vakcíny.