Spojené státy si připomínají konec otroctví. Poprvé jako státní svátek

Reparace

O zemědělské půdě a zvířatech, díky kterým by osvobození otroci mohli začít budovat farmy a začlenit se do společnosti, mluvili politici během občanské války. Naprostá většina se ale kompenzací nedočkala. V Kongresu už dvaatřicet let leží návrh na vytvoření komise, která by zhodnotila nároky na reparace pro potomky otroků. Současná vláda naznačuje, že ho schválí.

„Všichni Američané mohou pocítit význam tohoto dne. Poučit se z naší historie a oslavit pokrok a zápasy, které jsme absolvovali na dlouhé cestě. Ale zároveň si uvědomit i velkou vzdálenost, kterou máme ještě před sebou,“ okomentoval Juneteenth Biden.

Aktivisté upozorňují, že bohatství v zemi je rozděleno nerovnoměrně a černošské komunity spolu s těmi hispánskými často patří patří mezi ty úplně nejchudší. Běloši tvoří šedesát procent americké populace a drží čtyřiaosmdesát procent bohatství. Černoši naproti tomu mají v rukou pouhá čtyři procenta, i když v populaci jich je přes třináct procent.

Ještě větší nepoměr panuje u Hispánců. Ti tvoří bezmála pětinu populace Spojených států, jejich podíl na bohatství ale dosahuje pouhých dvou a půl procenta.