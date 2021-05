Na kanálu v nizozemském Groningenu narazila loď do mostu. Policie zadržela jejího českého kapitána

Do otočného mostu na Van Starkenborghově kanálu narazila 110metrová cisternová loď Bodensee krátce po sobotní půlnoci. Svědci nehody vypověděli, že slyšeli hlasitou ránu. Někteří tvrdí, že kapitán lodi prohlásil, že most přehlédl.

Bodensee plula ze Štrasburku do nizozemského Delfzijlu. Po jejím nárazu zůstal most pojmenovaný po spisovateli Gerritu Krolovi pootočený a mostovka se naklonila. Silnice, která přes něj vede, je neprůjezdná, ačkoli pěší a cyklisté se přes kanál dostanou. Samotný kanál je ovšem uzavřen. Místní radnice jej charakterizovala jako vodní „dálnici z Amsterdamu do Německa“.

Nárazy lodí do mostů nejsou výjimečné. I samotný most Gerrita Krola již v minulosti podobná nehoda poškodila. I české nákladní lodě v minulosti několikrát havarovaly. Na přelomu let 2015 a 2016 se staly dvě nehody u mostů v Drážďanech. V březnu 2016 trvalo téměř týden, než se podařilo vyprostit českou nákladní loď, která narazila do pilířů Albertova mostu.