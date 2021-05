Česká loď plná soli zablokovala v Drážďanech dopravu na Labi

Loď plující pod jménem Albis uvízla u Albertova mostu v pondělí kolem deváté hodiny večer. Podle drážďanského vodního a plavebního úřadu byla na cestě zpět do Česka, pravděpodobně však najela na mělčinu a silný proud ji strhl ke straně.

Plavidlo patří společnosti Evropská vodní doprava (EVD). „Jak se to stalo, nevíme, to je v šetření. Na lodi je 800 tun soli, není poškozená, stojí napříč přes Albertův most, kolmo k proudu. V úterý jsme učinili dva pokusy o její vyproštění,“ řekl spolumajitel společnosti Lukáš Hradský. „Vzhledem k tomu, že je poměrně vysoký vodní stav a loď je hodně naložená, síla (dopraveného) remorkéru Beskydy, dalšího remorkéru a motorové lodi nestačila,“ doplnil.

Loď tak zatím v Drážďanech zůstane a další pokus učiní rejdaři ve středu. „Pokusíme se loď odlehčit, aby se zmenšil ponor. Pak znovu zkusíme Beskydy a další stroje s navijáky k vyproštění,“ uvedl Hradský. Podle něj bude vše záležet na dohodě s německými úřady. Náklad soli mířil do Ústí nad Labem.