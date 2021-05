Tunel ve Svinoústí bude nejdelší podvodní stavbou v Polsku, první auta jím projedou příští září

V současnosti mnozí obyvatelé Svinoústí musí každodenně čekat na přívoz. Nejdelší jsou fronty ráno a odpoledne, kdy lidé míří do práce nebo se vracejí domů. Kolik času to zabere, bývá těžké odhadnout. „Na podzim a v zimě, když lidé místo kol používají auta, tu je hustý provoz. Čeká se 45 minut až hodinu,“ vylíčil jeden z tamních obyvatel.

Kyvadlový přívoz v centru Svinoústí slouží jen místním a těm se speciálním povolením. Turisté a další, kteří se přes řeku potřebují dostat, mohou využít přepravu asi 10 kilometrů jižně od města. I tam ale bývá hlavně v sezoně plno, přestože se přívozy střídají ve dvaceti- až třicetiminutových intervalech.

Nepříjemnosti by se zanedlouho měly stát minulostí díky vznikajícímu tunelu. Most tu kvůli velkým lodím plujícím ze štětínského přístavu postavit nejde. „Je to šance na další rozvoj našeho města, protože přívozy představovaly přirozenou překážku,“ říká primátor města Janusz Żmurkiewicz.

Stavba tunelu je nyní v polovině. Razicí štít překonává denně až 18 metrů a brzy se dostane do nejhlubšího bodu své cesty deset metrů pod dnem, které tam od hladiny dělí třináct a půl metru.

Nejdelší polská podvodní stavba

Po dokončení se tunel stane nejdelší podvodní stavbou v Polsku. Měřit bude 1780 metrů a celkově vyjde na téměř pět a půl miliardy korun. Hotový má být tunel příští rok po prázdninách.

Víc než dvě třetiny peněz jdou z unijních fondů, zbytek z rozpočtu Svinoústí. Vláda ve Varšavě dává investici, která se začala připravovat před deseti lety, za příklad, jak bude vypadat polská ekonomika probouzející se po pandemii.

„Polská republika bude spojená, ve všech smyslech se stane jednotným státem,“ prohlásil letos v březnu předseda Práva a spravedlnosti a vicepremiér pro bezpečnost Jarosław Kaczyński.

„Právo a spravedlnost si připisuje naprosto všechny úspěchy. Nezávisle na tom, jestli se o ně jakkoli zasloužilo, nebo s nimi nemá vůbec nic společného,“ vyjádřil se k záležitosti maršálek Západopomořského vojvodství Olgierd Geblewicz z Občanské platformy.