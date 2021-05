„Ruce pryč od mého hidžábu!“ Francií zmítá spor o náboženské symboly u nezletilých

Část francouzských politiků dlouhodobě brojí proti náboženskému separatismu. Tím má na mysli odcizení komunit věřících od státu.

Odpovědí na poslední návrh je heslo, které často zní nejen na sociálních sítích: „Ruce pryč od mého hidžábu!“ Navrhovaný zákaz odsuzují tisíce dívek a žen – včetně těch, které jsou mezi mladými muslimy populární. Kampaň podpořila mimo jiné i americká kongresmanka Ilhan Omarová. „Všem svým sestrám ve Francii: Zůstaňte královnami tak, jak jste,“ vzkázala.

Mladé muslimky ve Francii nesmějí nosit šátek na státních školách. Už deset let pak platí plošný zákaz úplného zahalování na veřejnosti. Například šestnáctiletá Mariem Chouraková označuje snahy o další zpřísnění za diskriminaci.

„Mohli by mi zakázat nosit hidžáb na veřejných místech. To mě šokovalo a také vyděsilo, protože jsem si uvědomila, že bych musela čekat do osmnácti, abych mohla uplatnit svobodu vyznání,“ uvedla dívka.