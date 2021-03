Ideologie Islámského státu přežívá v táborech a věznicích i dva roky po porážce

Dvanáct tisíc z obyvatel táborů pochází odjinud než ze Sýrie a Iráku. Žijí nejen v chaosu, řada organizací včetně OSN mluví o porušování mezinárodního práva a vyzývá domovské státy k repatriacím. „Pokud to státy myslí vážně s bojem proti skupinám jako IS, musí přistoupit k řešení této krize,“ tvrdí Letta Taylerová z nevládní organizace Human Rights Watch.

Mnoho zemí se ale k repatriacím nemá. Místo toho citují bezpečnostní rizika, právní aspekty nebo odpor veřejnosti. Podle OSN do zemí původu zamířilo zatím jen čtrnáct set lidí. Z toho dvanáct set převzala jen čtveřice zemí: Rusko, Kazachstán, Uzbekistán a Kosovo.

V kurdských věznicích a táborech přetrvává nedostatek vody, jídla a léků. Množí se také případy násilí páchaného na lidech, kteří s extremisty nechtějí mít nic společného. „Zavádějí právo šaría, mají vlastní policii. Vše z iniciativy matek, které lijí extremistickou ideologii do svých dětí a mladých lidí,“ popisuje mluvčí kurdských sil Kino Gabriel.

Jednou z postižených je i sedmnáctiletá Mona, jež se zotavuje ze střelných zranění. Utrpěla je poté, co svou matku, která sympatizovala s IS a provdala ji jako dítě za jednoho z džihádistů, nahlásila úřadům. „Zasáhly mě čtyři kulky do břicha a do nohy. Nikdo jiný než IS to být nemohl. Matka mi jednou hrozila, že je na mě pošle, aby mě zastřelili,“ popisuje Mona.