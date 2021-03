Volnost a zákaz se v Jordánsku vystřídají během týdne. Země zvolila nezvyklý boj proti covidu

Od čtvrtka od večera do sobotního rána, tedy během islámského víkendu, platí fakticky zákaz vycházení. Ulice Ammánu jsou pusté. Na stovkách míst ve vylidněném hlavním městě stojí policejní kontroly.

Ale v pracovních dnech vypadá život úplně jinak. „Není omezeno cestování mezi regiony, jsou otevřeny restaurace, služby. Vypadá to skoro jako normální život, byť s rouškami, dezinfekcí a podobně,“ uvádí zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek. Motivací je podle něj omezit shlukování lidí během víkendů, ale zároveň jim ponechat aspoň nějaký normální život a normální ekonomiku.

Země nemůže vypnout ekonomiku, nemá sociální záchrannou síť

„Tohle je složitá situace. Pořád jsou tu nějaká omezení. Teď se otevřely obchody, ale člověk nikdy neví, kdy zase přijde uzávěra,“ řekla obyvatelka Ammánu Abír Alajánová.

Jordánsko si nemůže tak snadno dovolit vypnout ekonomiku. Příliš mnoho lidí by to uvrhlo do skutečné chudoby. Tohle není evropský sociální stát.

Dopad pandemie je nejlépe vidět v oblastech závislých na turistickém ruchu, uvádí Borek. Jako je pobřeží Mrtvého moře. Luxusní hotely teď mají trochu přízračný charakter. Poloprázdné bazény i pláže. Tu a tam osamělý Evropan a jordánští rekreanti. Jenže ti výpadek příjmů nezacelí.

Epidemická situace se prudce zhoršuje

V království se navíc šíří britská varianta koronaviru. Počet denních případů strmě roste. Už několik měsíců se posilují nemocnice. „Už v září nás požádali, abychom začali přijímat pacienty. A jsme připraveni. Osmnáct privátních nemocnic pečuje o covidové pacienty,“ uvedl v listopadu minulého roku předseda Asociace soukromých nemocnic Fauzí al-Hamúrí.

Výhodou Jordánska je stabilní vláda, respektovaná monarchie a hlavně armáda. Právě ta loni na jaře asistovala při vymáhání přísného lockdownu. Pokud se ale omezení z loňského jara vrátí, bude to pro tuto zemi bolestivé. Epidemicky i ekonomicky, dodal zpravodaj.