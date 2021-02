Ve Francii přibývá oznámení o zneužití příbuznými, vláda připouští zpřísnění zákona

Ve Francii v posledních týdnech padlo několik závažných obvinění z nedobrovolného incestu a znásilnění, která vznesli potomci známých osobností. Týkají se představitelů filmového průmyslu či významného politologa, což vedlo k rezignaci šéfa prestižní vysoké školy Sciences Po. Další stovky lidí se svěřují se svými negativními zkušenostmi mimo jiné na sociálních sítích. Francouzská vláda už připustila změnu zákona, který by nově jakýkoliv sexuální styk s osobou mladší patnácti let považoval za trestný čin a případný souhlas nezletilého by nehrál roli.