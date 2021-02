„Nepodporujte diktátory, podporujte Myanmar.“ V Rangúnu se demonstruje před čínskou ambasádou

V Rangúnu vyšli do ulic také příslušníci menšin, včetně Karenů, Arakanců a Kačjinů. Na sobě měli tradiční oděvy a nesli své vlajky. „Etnické skupiny se musí sjednotit v boji proti vojenské diktatuře,“ prohlásil člen karenské menšiny So Z Net. Agentura AFP připomněla, že konflikt armády s některými etniky trvá již desítky let.

Americký prezident Joe Biden ve středu oznámil, že Spojené státy uvalí na organizátory převratu v Myanmaru a na subjekty, které na ně mají vazby, sankce. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by vojenská junta měla v úmyslu ustoupit.

Ve středu večer armáda pokračovala v zatýkání vysokých představitelů donedávna vládnoucí Národní ligy pro demokracii. Zadržen byl i Ťjo Tin Schwei, blízký spolupracovník Su Ťij, a celé vedení bývalé volební komise. Armáda puč z minulého pondělí zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a generál Min Aun Hlain, který se postavil do čela státu, slíbil jejich vyšetření.