Zachránila tisíce židovských dětí. Sendlerovou poznal svět díky středoškolačkám z Kansasu

Irena Sendlerová, rozená Krzyzanowska, se narodila 15. února 1910 ve Varšavě. Její otec byl lékař a její matka byla aktivistka Polské socialistické strany. Byla jedináček. Kvůli jejímu špatnému zdraví se rodiče rozhodli přestěhovat do lázeňského Otwocku.

Když ve Varšavě vypukla epidemie tyfu, otec se rozhodl, že se bude o nemocné starat, i když spousta jeho kolegů odmítla léčit ochořelé ze strachu před nákazou. Mezi otcovými pacienty převládali hlavně chudí Židé. Irena si jako malá hrála hlavně s židovskými dětmi a brzy začala mluvit jejich jazykem. Otec v únoru 1917 nemoci podlehl. Než ale zemřel, řekl Ireně, že by se vždy měla starat o druhé. „Ireno, jestli uvidíš, že se někdo topí, musíš za ním skočit a zachránit ho.“

Místní židovská obec nabídla, že bude Ireně do plnoletosti platit stipendium. To její matka odmítla, vybídla však sedmiletou dceru, aby si „dobrotu těchto lidí“ zapamatovala. Později se dívka stala studentkou polonistiky na Varšavské univerzitě. Když ve 30. letech bylo zavedeno takzvané lavicové ghetto, Sendlerová protestovala. Židovští studenti museli sedět na přednáškách odděleně od studentů polských. Katolička Sendlerová seděla ale vždy dohromady s Židy. Na tři roky byla proto vyloučena z univerzity. Diplom získala těsně před válkou, učitelské místo kvůli vstupu do socialistické strany ale nedostala.

Na počátku války dělala na varšavském magistrátu sociální pracovnici. Pomoc židovským rodinám byla ale po okupaci zakázána, Sendlerová použila proto své doklady polské sociální pracovnice a papíry od jednoho z pracovníků oddělení nakažlivých nemocí pro vstup do varšavského ghetta. S ostatními zaměstnanci vytvořila asi desetičlennou skupinu, která vyrobila přes tři tisíce falešných dokumentů, Židům tak pomohli a udělali z nich formálně Poláky.

Sestra Jolanta

Poté, co v listopadu 1940 Němci varšavské ghetto uzavřeli, získala Irena propustku a docházela tam jako zdravotní sestra. Pašovala léky a potraviny. Ujímala se zatím jen sirotků, kteří nějak vyklouzli z židovské čtvrti.

Když se schylovalo k likvidaci ghetta, vznikla v prosinci 1942 na popud polské emigrační vlády Rada pomoci Židům Žegota. Příslušníci skupiny zachránili tisíce životů. Sendlerová se stala vedoucí dětské sekce.

Obyvatele ghetta začali odvážet hromadně do koncentračních táborů a Sendlerová chtěla zachránit aspoň jejich děti. Všichni ji znali pouze jako sestru Jolantu, což bylo její krycí jméno.