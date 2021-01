Kongres potvrdil Bidenovo vítězství. Trump slíbil spořádané předání moci

„I když naprosto nesouhlasím s výsledkem voleb, a fakta mě podporují, uskuteční se 20. ledna spořádané předání moci,“ citoval prezidenta mluvčí Bílého domu Dan Scavino. Trump dlouhodobě tvrdí, že volby byly zfalšované. Jeho argumenty však odmítly všechny úřady i soudy jako zcela neopodstatněné.

„Jakkoli to představuje konec nejlepšího prvního funkčního období v prezidentské historii, je to pouze začátek našeho boje za to učinit Ameriku znovu skvělou!“ dodává prezident.

Jen dvě námitky

Republikáni hned zkraje jednání podle očekávání vznesli první námitku, a to proti výsledkům v Arizoně. Obě komory se následně odebraly do svých jednacích sálů, kde měli kongresmani o věci debatovat. Senát ji odmítl poměrem 93 hlasů ku šesti. Část republikánských senátorů, kteří ji plánovali podpořit, změnila názor poté, co Kapitol načas obsadili Trumpovi příznivci, píše AP. Ve Sněmovně reprezentantů ji podpořilo 121 republikánů.

Podobně jednoznačně později Senát zamítl i námitku týkající se Pensylvánie, neprošla ani sněmovnou, kde ji podpořilo 138 republikánů. Poté už Kongres posvětil výsledek voleb.

Mnozí republikánští senátoři chtěli namítat i proti průběhu voleb v dalších státech. Vtrhnutí davu do sálu a nucená evakuace je však přiměly změnit názor.