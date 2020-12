Cestující z Británie budou muset mít test na covid. ČSA vypraví speciální let z Londýna do Prahy

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové ve středu v 19:00 místního času vypraví speciální let z Londýna do Prahy. Letadlo by mělo v Praze přistát po 22:00. „Jednosměrná letenka na let OK 651 by měla být zanedlouho dostupná v našem rezervačním systému,“ uvedla.

Česká republika zastavila lety z Británie od pondělního poledne. Lety rušily i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

Podmínku předložení testu podle Petříčka zavedla v noci také Francie pro pozemní cesty přes kanál La Manche. „Chceme, aby Francie umožnila průjezd přes své území, zejména pro řidiče kamionů,“ uvedl ministr.

⚠️🇨🇿🇬🇧 Od 12:00 bude možné se letecky vrátit domů z Británie. Podmínkou je před nástupem do letadla předložit negativní antigenní nebo RT-PCR test, který byl proveden v Británii. Nesmí být starší než 72 h. Po příletu nadále platí domácí karanténa a druhý test nejdříve po 5 dnech. pic.twitter.com/IGT2N13mQ4 — Tomáš Petříček (@TPetricek) December 23, 2020

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, po návratu povinně nastupují do karantény. Týká se všech cestujících, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.

Kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením stály od pondělí na hranicích s Británií stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun. Řidiči se patrně nedostanou domů na Vánoce, v těchto hodinách by sice mělo začít testování řidičů, ale bude nějakou dobu trvat. „Naděje na Vánoce doma je spíš teoretická a určitě to všichni nestihnou,“ řekl mluvčí Česmadu Martin Felix.