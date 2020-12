Zapomenutá česká koleda se dočkala nahrávky. Píseň oživil její objevitel

Pro Kotyzovu dceru Kristýnu, která teď s otcem koledu nazpívala, je už od dětství běžnou součástí Vánoc. „My jsme vždycky zpívali Tichou noc, Jak jsi krásné neviňátko a potom tuhle písničku. Proto jsem byla tak překvapená, že to nikdo nezná. Myslela jsem si, že to všichni v Česku znají.“

Když se v osmdesátých letech přestěhoval do Spojených států, píseň už pro něj byla neodmyslitelnou součástí svátků. Noc krásná čarovná jasná zní u Kotyzů pravidelně každé Vánoce. Velmi pravděpodobně jde ale o jediné místo na světě, kde si ji během adventu zpívají.

Jako autor skladby byl uveden Jan Malát, pravděpodobně místní učitel hudby. Nejspíš jediný exemplář textu i zápisu not ležel u varhan zapomenutý víc než sto let. Vystudovaný operní zpěvák Kotyza od té doby koledu hrál a zpíval ve vlastní úpravě o Vánocích v kostele i doma.

„Prostě notový papír se zapsanou melodií, ne harmonie. Čistě jen melodie té písně Noc krásná čarovná jasná. Zahrál jsem si to tam a říkal jsem si, že je to skvost,“ vrací se Kotyza o několik desetiletí zpět.

Dnes osmašedesátiletý Kotyza našel píseň před více než padesáti lety, když jako student gymnázia chodil hrát v Humpolci na varhany. Notový zápis datovaný do padesátých let devatenáctého století ležel ve staré skříni na kůru tamního kostela svatého Mikuláše.

Objevitel si přeje, aby koleda zlidověla

Koledu ale zná jen pár lidí. Díky iniciativě Českého centra v New Yorku nyní vznikla její profesionální nahrávka a videoklip, doprovod k písni napsal pro tento účel Kotyzův přítel, hudební skladatel Juraj Filas. Píseň je součástí prezentace 100 let sklářské školy v Železném Brodě, kterou České centrum připomíná prostřednictvím unikátních vánočních ozdob.

Stanislav Kotyza, který působil v osmdesátých letech jako operní pěvec v plzeňském divadle, se po odchodu do Ameriky stal stavitelem domů a zpívání už má jen jako koníček. Nahráním koledy si splnil dávný sen.

„Jsem hrdý, že to bylo napsáno v mém rodném městě. Myslím si, že je to příspěvek do vánoční hudby nejenom v České republice,“ uzavírá Kotyza, jehož dalším snem je, aby i tato koleda zlidověla a běžně zněla během Vánoc společně s ostatními.