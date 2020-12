Bolivijský soud zastavil stíhání bývalého prezidenta Moralese za volební podvody

Nyní jedenašedesátiletý Morales stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident od roku 2006 téměř čtrnáct let. Loni začátkem listopadu utekl ze země pod tlakem vedení armády a policie i demonstrací, které vypukly po říjnových volbách. V nich podle tehdejší ústřední volební komise opět vyhrál Morales, ale opozice ani Organizace amerických států (OAS) výsledky neuznala.

Do Bolívie se Morales vrátil letos v listopadu poté, co se úřadu prezidenta ujal zástupce jeho socialistické strany a exministr jeho vlády Luis Arce. Ten po vítězství v říjnových volbách médiím sdělil, že stran Moralese bude respektovat nezávislost soudnictví. Několik dní po nástupu do úřadu přitom jmenoval novým generálním prokurátorem Wilfreda Cháveze, který byl dříve Moralesovým advokátem.