Nejosamělejší slon světa se přestěhoval do Kambodže, čeká ho nový život ve stádu

Slon Kaavan, který si kvůli nuzným podmínkám, ve kterých byl držen v zoologické zahradě v Islámábádu, vysloužil přívlastek nejosamělejšího slona na světě, byl převezen do Kambodže. V této zemi má začít nová etapa jeho života. Šestatřicetiletý slon bude vypuštěn do přírodní rezervace, kde žije zhruba 600 dalších slonů. Kaavan byl mnoho let držen v islámábádské zoo na řetězu a bez kontaktu s dalšími slony. O jeho záchranu a přesun do rezervace usilovali ochránci zvířat, na případ slona upozornila mimo jiné americká zpěvačka Cher, která na přepravu slona přispěla.