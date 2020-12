Řidič vozu z Trevíru spolupracuje s policií. Soud rozhodne, zda ho pošle do vazby

„Mluví s námi,“ potvrdil ve středu agentuře DPA mluvčí trevírské policie. Co řidič přesně u výslechu řekl, ale komentovat nechtěl.

Muž, který se v Trevíru narodil a žil v jeho okolí, najel v úterý odpoledne podle dosavadních poznatků úmyslně na pěší zónu v centru města, kličkoval po ní a mohutným vozem typu SUV srážel kolemjdoucí. Jeho čin si vyžádal pět obětí a čtrnáct zraněných.

Mezi oběťmi je i devět a půl týdne staré dítě. Původně policie mylně uváděla, že měl kojenec devět měsíců. Další obětí šílené jízdy se stal 45letý otec děvčátka. Jeho matka a její další rok a půl staré dítě skončily se zraněním v nemocnici. Zemřely také tři ženy ve věku 25, 52 a 73 let. Všechny oběti pocházely z Trevíru.

Muž byl v době činu opilý

Řidiče se policistům podařilo zadržet zhruba čtyři minuty po prvním nouzovém volání. Státní zastupitelství případ vyšetřuje jako několikanásobnou vraždu, pokus o vraždu a vážné ublížení na zdraví. První informace uváděly, že muž trpí psychickou nemocí.

Soudce, který bude ve středu rozhodovat o uvalení vazby, by jej proto mohl místo vazební věznice poslat do psychiatrického detenčního zařízení. Podle vyšetřovatelů zatím nejsou k dispozici žádné indicie, že by byl čin motivován politicky či nábožensky. V době činu byl muž opilý. V krvi měl 1,4 promile alkoholu.