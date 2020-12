John Lennon dal rovnítko mezi lásku a mír. Duše nejen kapely The Beatles vyhasla před 40 lety

O téměř monopolní éře The Beatles bylo napsáno leccos. Každý fanoušek hudby by měl zřejmě potíž vybrat pět nejoblíbenějších skladeb, protože hitů, které zlidověly a někdy se dočkaly třeba i československých verzí, byly desítky. Skupina z Liverpoolu se stala kultem.

S příchodem bubeníka Ringo Starra se mnohé změnilo. Kapela na pódiu začala „šlapat jako hodinky“ a hlavně… přišlo notoricky známé období, které se vepsalo do dějin jako beatlemánie.

Video of The Beatles Arrive In New York for their First US Visit, 7th February 1964

Produkce The Beatles uspořádala vůbec první stadionové koncerty. Ve vyprodaných baseballových arenách lidé v nejvzdálenějších ochozech poslouchali hudbu z nekvalitních reproduktorů, ze kterých jinak při sportovních kláních hlasatelé oznamovali soupisky.

Lennon reagoval a na tiskové konferenci uvedl: „Neříkám, že jsme lepší nebo větší než Ježíš Kristus, nesrovnávám nás s ním, Bohem nebo čímkoliv takovým osobně. Řekl jsem to, co jsem řekl, a bylo to špatně nebo to bylo špatně chápáno. To je vše.“

Na rozdíl od domovské Británie to vyvolalo velký rozruch ve Spojených státech. Proti kapele demonstrovali lidé napříč Amerikou a dovolávali se zákazu The Beatles. Demonstrativně rozbíjeli a pálili desky slavné skupiny.

Z období takzvané beatlemánie pochází i kontroverze, jíž se dopustil John Lennon. V jednom mediálním výstupu řekl, že The Beatles „jsou slavnější než Ježíš“.

S koncem šedesátých let skončili i The Beatles. Píseň Let It Be (Nech to být) byla metaforou atmosféry posledních měsíců čtyřčlenné kapely. „Nerozbíjíme kapelu, ale narušujeme její image,“ řekl v tomto období Lennon. Svým způsobem měl pravdu, protože duch kapely žil vlastním příběhem dál.

Tento svět ale neumožňuje jít proti času a prostoru a i jedna velká epocha, The Beatles, se naklonila ke svému konci. Náhlá smrt dvorního producenta Briana Epsteina, narůstající neshody nejen lidské a muzikantské, ale i na poli byznysu, a podle mnohých i nová žena v Lennonově životě – Yoko Ono – měly za důsledek rozpad kapely. Oddaní fanoušci si tehdy nemohli představit nic horšího, dokud nepřišel prosinec 1980… To ale předbíháme.

„Dovol, abych tě vzal s sebou, protože jdu na Strawberry Fields,“ zpívá John Lennon v klipu slavné písně . Na hlavě má kulaté brýle, které se stanou později symbolem. On i ostatní členové jsou v extravagantních barevných kostýmech a s vousatými tvářemi zachyceni v reverzním pohybu.

Po vyčerpávající celosvětové šňůře čítající přes tisícovku koncertů se The Beatles zavřeli do studia. Velká část hudebních skupin by se potýkala se syndromem vyhoření. Parta z Liverpoolu se ale z tohoto stigmatu vyvlékla a znovu dokázala, navíc vlastním uměleckým pojetím, ohromit široká publika.

Video of The Beatles - Don't Let Me Down

Soukromá „válka“ proti všem válkám. Pokud chceš, všechny skončí

V poslední fázi společné cesty The Beatles čerpali mimo jiné z vlivů východních náboženství, která jim rozšířila duchovní rozměr a prohloubila vztah k psychedelice. Kapela navštívila Indii a hledala v chrámech inspiraci. Do budoucího života to zřejmě nejvíce ovlivnilo George Harrisona, Lennon ale nebyl výjimkou.

„Psychedelická vize byla mojí realitou,“ popsal. Rozruch také vzbudil název písně, kterou otextoval, Lucy in the sky with diamonds – v níž veřejnost viděla zkratku LSD. Text songu hovořil za sebe: „Představte si sebe na lodi na řece, s mandarinkami a marmeládovou oblohou…“

Právě Lennon se stal nejvýraznější osobností The Beatles v porozpadové éře, nejenom ale díky hudební produkci. Žil ve Spojených státech, účastnil se protestů lidskoprávních a protiválečných hnutí a zhmotnil se v osobnost, která byla zastáncem míru.

Po boku své osudové ženy Yoko Ono hlasitě protestoval proti tehdejšímu americkému establishmentu a stal se trnem v oku FBI, která jej dokonce jedno období sledovala. Objevoval se na mítincích, demonstracích, pochodech a sám inicioval protestní akce.

V době války ve Vietnamu se s Yoko nechal zavřít do ložnice hotelu. Týden v Amsterdamu a týden v Montrealu demonstroval s chotí takzvaný „postelový mír“, kterým chtěl upozornit také na to, že mladí Američané a lidé celého světa by neměli bojovat ve válkách, které se jich netýkají. Akce se stala minimálně mediálně úspěšnou.

Více než o dvě dekády později ji například zmínil jeden z lídrů britské kapely Oasis ve svém textu k písni Don't Look Back in Anger, když použil „I'm gonna start a revolution from my bed (Začnu revoluci z mé postele)“.