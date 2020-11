Macron stupňuje tlak. Muslimští lídři mají do týdne předložit chartu republikánských hodnot

„Ve Francii je mnoho organizací, které se nehlásí k republikánským hodnotám země. Nemohou tam ženy, jako by hrály podle vlastních pravidel. Vláda chce, aby tyto organizace měly co nejmenší vliv a aby neměly prostředky ze státního rozpočtu. Ty, které se otevřeně hlásí k extremismu, by měly být zrušeny,“ popisuje Šmíd.

Kazatelé by měli být akreditováni

Vypracování konkrétního znění charty je nyní na CFCM, Macron dal ale jasně najevo, co očekává. V dokumentu má být zakotveno odmítnutí politického islámu i jakéhokoliv zahraničního vměšování.

Do půl roku by měla také vzniknout takzvaná Národní rada imámů. Podle zveřejněných informací se počítá s tím, že by kazatelé museli mít oficiální akreditaci. Tu by získali až poté, co se zavážou ke zmíněné chartě i etickému kodexu. Museli by prokázat i kvalifikaci, včetně plynné znalosti francouzštiny. V případě problémů by pak bylo možné akreditaci odebrat. „Pokud někdo tuto chartu nepodepíše, vyvodíme z toho důsledky,“ varoval Macron.

Kvůli oddělení moci státní od moci církevní, které bylo ve Francii uzákoněno v roce 1905, je návrh hned v základu napadán. „Stát nemůže vytvořit ,hodný islám', protože nemůže vytvořit žádný islám; nepřísluší mu rozhodovat o imámech, stejně jako nerozhoduje o kněžích či rabínech,“ citovala francouzská média známého aktivistu proti islamofobii v zemi Marwana Mohameda.