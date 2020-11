Americké obchody začnou prodávat zboží z osad podél Jordánu se štítkem Made in Israel

video V USA budou prodávat zboží z osad podél Jordánu se štítkem Made in Israel

Pompeovo oznámení kritizoval člen palestinského vedení Wazíl Abú Júsef. „Když Pompeo mluví o legalizaci výrobků z osad, tak je to proti všem mezinárodním konvencím a mezinárodnímu právu,“ řekl.

Ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo oznámil, že výrobky z osad na okupovaném území podél Jordánu se budou v USA prodávat s označením „Made in Israel“ neboli „Vyrobeno v Izraeli“. Amerika navíc hodlá zakročit proti snahám o bojkot Izraele. „Budeme považovat globální kampaň za bojkot Izraele za antisemitskou,“ uvedl Pompeo.

Nejznámějším vývozním artiklem izraelských osad se stal vinařský průmysl. Ten je ale také předmětem ostrých sporů o to, komu patří půda, ze které rostou místní hrozny. „Tato půda patřila Palestincům od prapočátků Palestiny,“ tvrdil Palestinec ze Západního břehu Músa Džavajíd. „Myslíme si, že tohle je naše zem. Naši bibličtí praotcové kráčeli touto krajinou,“ oponoval místní Izraelec Chanan Damri.

V samotném Izraeli jsou vína z osad běžně k dostání v supermarketech. I tam ale jistou dobu trvalo, než se to stalo normou. Mnozí izraelští sommeliéři osadnické produkty odmítali recenzovat, restauratéři je nenabízeli zákazníkům.

„Takoví lidé pořád existují, není jich mnoho. Ale pomalu se to mění,“ podotkl manažer vinařství v osadě Guš Ecion Noam Švat.

Tato bariéra ale nyní mizí. Osadníci se stávají běžnou součástí izraelské společnosti. Noam Švat to zažil i v osobním životě, když se před třemi lety ženil. „Celá rodina mé manželky jsou levičáci, kteří nikdy nebyli v osadách. My jsme se ale rozhodli uspořádat svatbu tady. A oni přijeli sem do Kfar Ecion a líbilo se jim tu,“ vzpomínal Švat.

Na globální úrovni ale čelí osady a tamní výrobky stále silné opozici. Spor o etiketu „Made in Israel“ tak zdaleka nekončí.