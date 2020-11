Arménský ministr zahraničí rezignoval. V Jerevanu se opět demonstruje

Ministr zahraničí odstoupil poté, co mluvčí jeho ministerstva popřela Pašinjanova předchozí prohlášení ohledně ázerbájdžánských územních nároků a tvrdila, že při vyjednání se od Arménie nepožadovalo, aby se zřekla druhého největšího karabašského města Šuša (arménsky Šuši).

„Jestli existovaly tak dobré varianty, proč se nepřijalo odpovídající řešení? Ten, kdo to tvrdí, by na to měl hned odpovědět,“ prohlásil Pašinjan, podle kterého byla válka důsledkem arménského odmítnutí podstoupit Ázerbájdžánu bez boje strategicky důležité město a sedm okresů sporného území.