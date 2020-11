Nový peruánský prezident po masových protestech rezignoval

„Chci pro tuto zemi to nejlepší“

Merino v krátkém projevu, který přenášela televize, řekl, že jeho nástup do funkce prezidenta se odehrál v souladu s právem. „Já, stejně jako vy všichni, chci pro tuto zemi to nejlepší,“ citovala jej agentura AP.

Peruánský Kongres by se měl ještě během neděle sejít na mimořádném zasedání, aby vybral novou hlavu státu. Sesazený prezident Vizcarra ale řekl, že do vývoje událostí by měl zasáhnout nejvyšší soud. „Není možné, aby instituce, která nás uvrhla do politické krize, která Peru na pět dní paralyzovala, nyní přišla s řešením a vybrala osobu, která je podle jejího názoru vhodná,“ uvedl.

Vizcarra se do čela země dostal před dvěma lety z pozice viceprezidenta poté, co kvůli obvinění z korupce odstoupil prezident Pedro Pablo Kuczynski. V Peru jsou kvůli korupci nyní stíháni či už odsouzeni všichni žijící exprezidenti. Vizcarru zatím vyšetřuje prokuratura kvůli přijetí úplatku v době, kdy byl guvernérem (2011–2014). Vizcarra obvinění odmítá.

Rychlé řešení politické krize je pro Peru důležité i vzhledem k pandemii koronaviru. Země se 32 miliony obyvatel patří k nejvíce postiženým státům na světě, dosud se tam potvrdilo přes 930 tisíc nákaz koronavirem SARS-CoV-2, více než 35 tisíc lidí v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo.