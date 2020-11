Izraelští agenti zabili dvojku Al-Káidy, píší New York Times. Írán to popírá

Egypťan Abdalláh Ahmed Abdalláh, který vystupoval pod jménem Abú Muhammad Masrí, je považován za jednoho ze strůjců vražedných atentátů na americká velvyslanectví v Nairobi a Dáresalámu v roce 1998. Byl rovněž považován za možného nástupce současného vůdce Al-Káidy Ajmána Zavahrího.

Podle listu The New York Times zastřelili Masrího v jeho bílém autě 7. srpna v Teheránu dva muži jedoucí na motorce. Kolem deváté ranní vypálili pět ran z pistole s tlumičem, jedna z kulek zasáhla vozidlo poblíž. Spolu s ním údajně zemřela i jeho dcera, vdova po synovi bývalého vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina Hamzovi. Sedmého srpna uplynulo přesně 22 let od bombových útoků v Tanzanii a Keni, které si vyžádaly 224 mrtvých a několik tisíc zraněných.