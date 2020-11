Biden by mohl spojit rozdělenou Ameriku, myslí si diplomat Palouš

„Demokrati i republikáni by měli vyslat své zástupce a vyjednat nějakou cestu k dalšímu kroku. Obě strany by v sobě měly sebrat základ patriotismu a zkusit najít cestu vpřed, jakkoliv je pravda, že oba tábory jsou nesmiřitelné a každý má pocit, že má svou pravdu,“ řekl Palouš.

Podotkl, že právě americké volby představují kritický moment, kdy by obě strany měly spolupracovat. O Bidenovi si přitom myslí, že je pro tento úkol nejvhodnější kandidát. Je také pravděpodobnější, že boj o prezidentský mandát vyhraje právě on.

Jako klíčovou označil situaci, která nastane po souběžných volbách do amerického Kongresu. „Já bych si položil provokativní otázku. Myslí si Biden, že je pro něho lepší, aby demokraté získali Senát? Nebylo by pro sjednocení USA lepší, aby v Senátu zvítězili republikáni a on by s nimi jednal? Byl by tak ubráněn proti revolučním a excesivním návrhům, které přicházejí z radikální části demokratické strany,“ řekl Palouš.