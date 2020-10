Zelenskyj navrhl rozpustit ukrajinský ústavní soud, který zrušil některé protikorupční zákony

Hrozí pozastavení finanční pomoci i víza s EU

Nesoustavné výkony Ukrajiny při prosazování reforem a potírání zakořeněné korupce vykolejily program zahraniční pomoci ve výši pěti miliard dolarů (asi 117 miliard korun), který byl s Mezinárodním měnovým fondem dohodnut v červnu, kdy se ukrajinská ekonomika v důsledku pandemie již ocitla v prudkém poklesu.

Zastoupení EU v Kyjevě varovalo, že finanční pomoc Unie je podmíněna pokrokem Ukrajiny při potírání korupce. EU by podle tisku také mohla Ukrajincům pozastavit bezvízové cestování.

„Naše kontakty zatím neoficiálně upozorňují, že rozhodnutí ústavního soudu, které ruší klíčové pravomoci národní protikorupční agentury a trestní odpovědnost za nepřesná majetková přiznání, je dostatečným důvodem, aby Evropská komise spustila mechanismus, kterým dočasně pozastaví bezvízový režim,“ varoval podle deníku Ukrajinska pravda ukrajinský velvyslanec při EU Mykola Točyckyj. Učinil tak v dopise místopředsedovi vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci.

Nezávislost, akceschopnost a stabilita protikorupční infrastruktury zůstává kritériem nejen pro bezvízové cestování Ukrajinců do EU, ale i podmínkou pro finanční pomoc Evropské unie v objemu 1,2 miliardy eur (asi 33 miliard korun), zapojení do evropského energetického, telekomunikačního a digitálního trhu, připomněl velvyslanec. Navrhl proto co nejdříve vytvořit pracovní skupinu, která by připravila příslušné změny v ukrajinské ústavě.

USA, Kanada, Británie a EU podpořily Ukrajinu pomocí a sankcemi proti Rusku poté, co demonstranti v Kyjevě v roce 2014 svrhli proruského prezidenta a Rusko nelegálně anektovalo Krym a zaútočilo na Donbas, ale opakovaně tlačily na Kyjev, aby zrychlil tempo reforem.