Nové berlínské letiště se otevírá. Na sedmý pokus a s devítiletým zpožděním

„Co má Mars společného s novým berlínským letištěm? Zhruba za třicet let by na něm měli přistát první lidé.“ Problémy sužovaná stavba se za víc než dvacet let svého budování stala kromě kritiky i terčem mnoha vtipů.

Bývalý šéf představenstva Lufthansy Thorsten Dirks dokonce v roce 2018 předpovídal, že celou stavbu bude třeba nakonec strhnout a začít znova. Podnik poté jeho slova mírnil s tím, že šlo o úmyslnou nadsázku, jejímž cílem bylo upozornit na problémy letiště. V podobném duchu se však vyjádřili i někteří poslanci Bundestagu či regionální politici.

Nové letiště dostalo mezinárodní kód BER a nese jméno bývalého západoněmeckého kancléře a západoberlínského starosty Willyho Brandta, jeho oficiální název zní Letiště Willyho Brandta Berlín-Braniborsko (Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt). BER nahradí obě nynější, ale kapacitně již naplněná letiště – kromě Tegelu na severozápadě města také jihovýchodní Schönefeld, jehož rozšířením vzniklo.

O zahájení stavby nového leteckého centra se rozhodlo v roce 1996 a první kopnutí do země následovalo o deset let později. Vlastníky jsou stát a spolkové země Berlín a Braniborsko. Podle původních plánů měl celý projekt vyjít na necelé dvě miliardy eur a 30. října 2011 mělo letiště začít fungovat. Jenže fungovat nezačalo a také náklady se nakonec několikanásobně navýšily.